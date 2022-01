Πρέβεζα

Πρέβεζα: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικό

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού.

Επεισοδιακός ήταν ο έλεγχος που επιχείρησαν να κάνουν αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου στην Πρέβεζα.

Συγκεκριμένα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Δίωξης Ναρκωτικών Πρέβεζας

Κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε άτομο, έξω από τα δικαστήρια της πόλης, εμφανίστηκε ξαφνικά όχημα με δύο άτομα, τα οποία κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των αστυνομικών,

Αφού τους έβρισαν, στη συνέχεια άσκησαν βία τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν για εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων, ενώ ο αστυνομικός τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά.

Πηγή: mypreveza.gr

