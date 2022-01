Ηράκλειο

Ηράκλειο: αρνήθηκε να πληρώσει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 38χρονου άνδρα.

Σε ένα απίστευτο περιστατικό έγιναν μάρτυρες κάτοικοι του Ηρακλείου, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, σύμφωνα με τοποικά μέσα.

Ο 38χρονος αρνήθηκε να πληρώσει σε καφετέρια της Πλατείας Ελευθερίας και όταν έφτασε η αστυνομία, εξύβρισε τους αστυνομικούς και αντιστάθηκε προκειμένου να μην τον ελέγξουν.

Τελικά, στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης και τέσσερα μαχαίρια.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι για παράβαση του Νόμου περί όπλων, Νόμου περί ναρκωτικών, εξύβριση και απείθεια.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός από αστυνομικό: “Βοήθεια, δεν με αφήνει…” (ηχητικό ντοκουμέντο)

Βιασμός ανήλικης: η συγκλονιστική κατάθεση για τον ιερέα

Ομαδικός βιασμός - Ζιώγας: η Γεωργία “έσπασε” το… “ατού” των βιαστών (βίντεο)