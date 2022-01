Δωδεκανήσα

Ρόδος: Εκατοντάδες χιλιάδες ναρκωτικά χάπια μέσα σε συσκευασίες με σβάστικα

Κατασχέθηκε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών χαπιών. Η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών χαπιών- πιθανόν «Captagon»- εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές, στα νησιά Ρόδο και Μεγίστη, ενώ οι συσκευασίες έφεραν εξωτερικά λογότυπο με το σύμβολο της σβάστικας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού,

«Μεσημβρινές ώρες της 13-01-2022, στο πλαίσιο διενεργούμενης περιπολίας στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου στην παραλιακή περιοχή ''ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΕΣ'' της ν. Ρόδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν, δύο (02) τσουβάλια, σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων τα ένα από το άλλο, περιέχοντα συνολικά ενενήντα (90) πλαστικές συσκευασίες με δισκία, πιθανόν ναρκωτικών ουσιών τύπου ''CAPTAGON'', ορισμένα εκ των οποίων αλλοιωμένα λόγω εισροής θαλασσινού νερού. Η συνολική τους ποσότητα εκτιμάται στα εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες και οκτακόσια δισκία (181.800).

Παράλληλα, μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, η Λιμενική Αρχή Ρόδου ενημερώθηκε από τον Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης ότι εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε παραλιακή οδό ν. Μεγίστης, σαράντα (40) συσκευασίες περιέχουσες δισκία, πιθανόν ναρκωτικών ουσιών, με εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια τεμάχια (80.800). Από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες περιπολίες των εμπλεκόμενων Λιμενικών Αρχών δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω ναρκωτικές ουσίες.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συσκευασίες έφεραν εξωτερικά λογότυπο με το σύμβολο της σβάστικας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου».

