Κρήτη - Καταγγελία: “μου πρότειναν 5000 ευρώ για πριβέ πάρτι” (εικόνες)

Η πρόταση που έλαβε η 25χρονη, οι εικόνες του μηνύματος και η αντίδρασή της.

Μήνυμα από άγνωστο άνδρα καταγγέλλει πως δέχθηκε στα social media νεαρή γυναίκα από το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την καταγγελία της 25χρονης, το μήνυμα αφορούσε στην επί πληρωμή παρουσία της σε ιδιωτική εκδήλωση.

Η ίδια περιέγραψε πως δεν γνώριζε τον άνδρα, ο οποίος δεν είχε καν καταγωγή από την Κρήτη, γεγονός που την προβλημάτισε.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό έγινε σε περασμένο χρόνο και έρχεται στο φως της δημοσιότητας με αφορμή την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της Γεωργίας από τη Θεσσαλονίκη.

Η νεαρή, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από την πρόσκληση και την υπόσχεση για αδρά πληρωμή που έλαβε.

Το μήνυμα αφορούσε στην παρουσία της στην υποδοχή του ιδιωτικού πάρτι και η πληρωμή ανερχόταν, σύμφωνα με το μήνυμα σε 5.000 ευρώ.

Ο αποστολέας μάλιστα, για την δελεάσει περαιτέρω της έστειλε και φωτογραφίες με τα χρήματα.

Δηλώνοντας την άρνησή της για κάθε είδους συμμετοχή στο πριβέ πάρτι, διέγραψε τον άνδρα από το προφίλ της κι έτσι δεν έμαθε τον τόπο και το χρόνο του πάρτι.

Πηγή: creta24.gr

