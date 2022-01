Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: βρέθηκε πυροβολημένος μέσα στο σπίτι του

Θανάσιμα χτυπημένος από όπλο βρέθηκε ο ένοικος του σπιτιού.

Θανάσιμα τραυματισμένος απο πυροβολισμό εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του από συγγενείς του ηλικιωμένος στη Ναύπακτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα στον άτυχο 83χρονο, βρέθηκε το κυνηγετικό του όπλο.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία εξετάζει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε και σοβαρό πρόβλημα υγείας

Πηγή: nafpaktianews.gr

