“Ελπίδα” - Άρτα: Επιχείρηση διάσωσης πυροσβέστη

Σε κίνδυνο η ζωή 46χρονου πυροσβέστη. Έχασε τον προσανατολισμό του. Πλέον δεν απαντά στο κινητό του τηλέφωνο.

Σε κίνδυνο βρίσκεται η ζωή ενός 46χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή κοντά στο οροπέδιο της Κωστηλάτας στην ορεινή Άρτα και λόγω των συνθηκών η ΕΜΑΚ δυσκολεύεται να προχωρήσει στη διάσωσή του.

Ο πυροσβέστης που υπηρετεί στο Κλιμάκιο του Αθαμανίου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πήγε στην περιοχή το μεσημέρι και έχασε τον προσανατολισμό του, όπως ο ίδιος ενημέρωσε και ζήτησε βοήθεια από την Πυροσβεστική στην Άρτα. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης με την συνδρομή της 5ης ΕΜΑΚ.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες και η θερμοκρασία στους -16 βαθμούς. Σε τελευταία επικοινωνία που είχε με τους συναδέλφους του, ενημέρωσε πως δεν νιώθει τα χέρια και τα πόδια του. Από τις 9 το βράδυ δεν απαντά στο κινητό του.

Για τη διάσωση του έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου και από το ΓΕΑ δόθηκε η απάντηση πως στη 1 τα ξημερώματα θα υπάρχει δυνατότητα να φτάσει το Super Puma.

Στην περιοχή επιχειρεί και εθελοντική ομάδα μαζί με την ΕΜΑΚ

