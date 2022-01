Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την επίθεση σε προσφυγόπουλο

Η σύνδεση του περιστατικού με άλλα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή. Τα αδικήματα που ερευνώνται.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η καταγγελλόμενη ως φασιστική επίθεση σε βάρος προσφυγόπουλου που φοιτά στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Με εντολή που έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών. Τα διερευνώμενα αδικήματα, σύμφωνα με την ίδια εισαγγελική παραγγελία, αφορούν τις πράξεις της παράνομης βίας και της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά κίνητρα.

Το 15χρονο - ιρακινής καταγωγής - προσφυγόπουλο, όπως καταγγέλθηκε, δέχθηκε επίθεση τον προηγούμενο μήνα, την ώρα που κατευθυνόταν σε λεωφορείο για να τον μεταφέρει από το σχολείο στη δομή των Διαβατών, όπου διαμένει. Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και μία σειρά από άλλα περιστατικά βίας που καταγγέλθηκαν τον τελευταίο καιρό στη σχολική κοινότητα της δυτικής Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως συνδέονται με τη δράση μαθητών - μελών εθνικιστικής ομάδας, οι οποίοι - μάλιστα - προβάλλουν τα "κατορθώματά" τους μέσω αναρτήσεων σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου άλλοτε εμφανίζονται να επιτίθενται σε συμμαθητές τους κι άλλοτε να χαιρετούν ναζιστικά.

Φάκελος με όλα τα καταγγελλόμενα περιστατικά βίας εστάλη στην Εισαγγελία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, και - όπως έγινε γνωστό - ήδη οι διωκτικές Αρχές ερευνούν, ένα προς ένα, όλα τα συμβάντα για την ταυτοποίηση των δραστών.

