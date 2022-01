Θεσσαλονίκη

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε πολυκατοικία ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πολυκατοικία στεγάζεται το γραφείο του δικηγόρου που φέρεται να απείλησε την 24χρονη, αλλά και το σπίτι του ατόμου που την κάλεσε στο πάρτι.

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκε το πρωί της Δευτέρας, πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Εγνατία. Συγκεκριμένα, οι δράστες της επίθεσης τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από το γραφείο του δικηγόρου που φέρεται να απείλησε την 24χρονη Γεωργία Μπίκα, η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου.

Στην ίδια πολυκατοικία μένει και ο 33χρονος που προσκάλεσε την 24χρονη στο συγκεκριμένο πάρτι.

Επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Από την έκρηξη ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά, παρά μόνο καπνοί και κρότος, έτσι δεν χρειάστηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας.

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από την Ελβετία ώστε να συνταχθεί ένα συνολικό πόρισμα για την υπόθεση της 24χρονης προκειμένου να απαντηθούν τα κρίσιμα που θα καθορίσουν τις εξελίξεις: η τυχόν ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών (είτε κλασικές, είτε συνθετικές και παραισθησιογόνα) και αφετέρου οι δείκτες αλκοόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Πορτογαλία – εκλογές: Θρίαμβος της Κεντροαριστεράς