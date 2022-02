Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σκοτώθηκε άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Συγκλονισμένοι οι περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον άνδρα που βρέθηκε ξαφνικά στο κενό. Δεύτερη πτώση από μπαλκόνι, την ίδια ώρα, σε άλλη περιοχή της πόλης.

Την ζωή του έχασε ένας άνδρας, περίπου 60 ετών, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 9 το πρωί του Σαββάτου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος, σε πρασιά, στην οδό Γραβιάς 46.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κινητή μονάδα, ωστόσο ο άνδρας είχε καταλήξει.

Περίπου την ίδια ώρα, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Τούμπα, ένας 19χρονος έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, επίσης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΑΧΕΠΑ.

