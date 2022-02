Αχαΐα

Καλάβρυτα: αγνοούμενοι αναρριχητές στα “Ύδατα της Στυγός”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη των ορειβατών που είχαν ξεκινήσει για παγοαναρρίχηση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση που ξεκίνησε την νύχτα, για τον εντοπισμό τους.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και στις αρμόδιες υπηρεσίες αφού από το βράδυ του Σαββάτου αγνοούνται 3 χιονοδρόμοι - χειμερινοί αναρριχητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ρεπορταζ του kalavrytanews.com, οι τρεις άντρες, ηλικίας από 50 έως 55 ετών κάτοικοι Πάτρας, έμπειροι στην χειμερινή αναρρίχηση και χιονοδρομία ανέβηκαν στο Χελμό το πρωί του Σαββάτου και από την Στύγα που εθεάθησαν τελευταία φορά θα πήγαιναν προς την περιοχή της "μαυρολίμνης".

Το Χιονοδρομικό Κέντρο αναζήτησε τους δύο άντρες αφού είχαν αφήσει το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ του Κέντρου, αλλά τα συνεχή τηλεφωνήματα προς το κινητό που είχαν δώσει, χτυπούσε χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση.

Αμέσως με οχήματα του Χιονοδρομικού, το προσωπικό του Κέντρου άρχισαν την αναζήτησή τους και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άντρες της Π.Υ.Καλαβρύτων, Περιπολικό του Α.Τ.Καλαβρύτων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ.

Ο καιρός στον Χελμό είναι σχετικά καλός χωρίς καιρικά φαινόμενα με μέτριους ανέμους αλλά με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αναφέρει το Kalavrytanrews.gr

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τριών αναρριχητών στην περιοχή «Ύδατα Στυγός» πλησίον του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με την Ο.Ο.Ε.Δ. ΤΗΣ 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και ομάδα ΣΜηΕΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2022