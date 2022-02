Αργολίδα

Ναύπλιο: Άγριος ξυλοδαρμός παιδιού από τον πατέρα του στη μέση του δρόμου

Οι εικόνες σόκαραν τους αυτόπτες μάρτυρες στο Ναύπλιο, με κάποιους να ειδοποιούν την αστυνομία.

Ένας 13χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του, κατά την διάρκεια βόλτας στην οποία είχαν πάει στο λιμάνι του Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα ο 13χρονος μαζί με την 7χρονη αδερφή του βγήκαν βόλτα χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Ναυπλίου, μαζί με τον πατέρα τους, ο οποίος είναι σε διάσταση με την μητέρα των παιδιών.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατά την διάρκεια της βόλτας, ο πατέρας λογομάχησε πολύ έντονα με το 13χρονο παιδί παρουσία της μικρής αδερφής του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αντιλήφθηκε περαστικός ο οποίος πήρε τηλέφωνο αρχικά την αστυνομία η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε άμεσα το Λιμεναρχείο Ναυπλίου.

Στο σημείο του περιστατικού έσπευσε περιπολικό και προσωπικό του Λιμεναρχείου Ναυπλίου και εκεί ο 13χρονος κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του από τον πατέρα του και μάλιστα οτι δέχθηκε δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας που μετέφερε συνοδεία γυναίκας βαθμοφόρου του λιμενικού και τα δυο παιδιά στο Νοσοκομείο Άργους.

Ο 48χρονος πατέρας σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου.

Η έρευνα από το Λιμενικό για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη καθώς θα κληθεί και η πρώην σύζυγος και μητέρα των παιδιών για κατάθεση.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως ο 13χρονος μετά από εξετάσεις στο Νοσοκομείο του Άργους είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

