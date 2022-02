Κοινωνία

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια

Η γυναίκα κάλεσε το "Χαμόγελο του Παιδιού" και είπε ότι η ίδια έδειρε και τραυμάτισε το παιδί της και ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του.

Σε ενημέρωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", αναφέρονται τα εξής:

"Μητέρα κάλεσε την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέροντας, σε έντονη συναισθηματική κατάσταση, ότι η ίδια μόλις χτύπησε το 2 μηνών βρέφος της, και ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του, καθώς το παιδί έφερε τραύματα. Η μητέρα έκανε έκκληση για βοήθεια, καθώς είχε μετανιώσει για την πράξη στην οποία είχε, μόλις, προβεί και ανέφερε ότι δεν το έκανε με τη θέλησή της.

Στη συνέχεια, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και τις Αστυνομικές Αρχές, και κατόπιν κλήσης του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού μετέβη άμεσα στην οικία, μεταφέροντας με ασφάλεια και απόλυτη φροντίδα το βρέφος στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, συνοδεία εξειδικευμένων ανθρώπων του Οργανισμού.

Μέσα σε αυτή τη θλίψη που προκαλεί η είδηση, το ευτυχές γεγονός είναι ότι το βρέφος βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, είναι καλά στην υγεία του και δέχεται τη φροντίδα και περιποίηση των ανθρώπων του Οργανισμού. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στο βρέφος, και το επιστημονικό προσωπικό του δε θα φύγει λεπτό από κοντά του, προσφέροντάς του ολιστική υποστήριξη και καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη κι αν χρειαστεί. Αναφορικά με την κατάσταση της μητέρας, σε εξέλιξη βρίσκεται κοινωνική έρευνα που πραγματοποιείται από τις Αρχές. Όπως σε κάθε υπόθεση, οι άνθρωποι του Οργανισμού — εφόσον τους ζητηθεί — θα σταθούν δίπλα και σε αυτή την ευάλωτη μητέρα, με στόχο την στήριξη και ενίσχυση της οικογένειας, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και δυνατή να ανταποκριθεί στην ομαλή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Η σοκαριστική καταγγελία κακοποίησης του βρέφους, δυστυχώς, επιβεβαιώνει την έντονη ανησυχία του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μία μόλις ημέρα μετά από την Ανακοίνωση του ετήσιου απολογισμού έργου του, σύμφωνα με τον οποίο το 2021, στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας καταγράφηκαν:

22.567 παιδιά θύματα Βίας που στηρίχθηκαν από τον Οργανισμό

204.791 κλήσεις συνολικά σε όλες τις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης (1 κλήση ανά 2 sec)

Το 45,57% των κλήσεων για ψυχολογική υποστήριξη ήταν από παιδιά

1 κλήση ανά ημέρα αφορούσε σε ψυχολογική υποστήριξη για θέματα εκφοβισμού

Υψηλό ποσοστό κλήσεων αφορούσε στη Διαχείριση Φόβου/ Άγχους (9,72%)

Παραπάνω από μία υπόθεση αυτοκτονικού ιδεασμού ανά ημέρα

Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, το 2021, ανά δύο λεπτά χτυπούσε για μία υπόθεση παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο. Παιδιά που κακοποιήθηκαν ή παραμελήθηκαν από το ευρύτερο συγγενικό ή στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Βοηθήστε και εσείς ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης, επικοινωνώντας εσείς, ή προτρέποντας το ίδιο το παιδί να επικοινωνήσει απευθείας με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δωρεάν και ανώνυμα:

Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Μέσω της Εφαρμογής CHAT1056, έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας στη διάθεση κάθε παιδιού που υφίσταται κακοποίηση, ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσει μέσω γραπτού κειμένου.

Θέλει μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση από το σύνολο της κοινωνίας, για να σταθούμε δίπλα σε ένα παιδί που ταλαιπωρείται. Αυτό είναι και το κλειδί, κανένα παιδί δεν είναι μόνο του. Κάθε παιδί έχει απόλυτο δικαίωμα να είναι ασφαλές και προστατευμένο".

