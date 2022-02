“Χαμόγελο του Παιδιού”: Στήριξη σε 48000 παιδιά

Πολιτισμός

Τον ετήσιο απολογισμό του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το 2021 παρουσίασε ο πρόεδρός του Κώστας Γιαννόπουλος.

Οι γραμμές υποστήριξης και βοήθειας του «Χαμόγελου» έπαιξαν όπως φαίνεται έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, αφού το 2021 δέχτηκαν 204.791 κλήσεις, δηλαδή μια κλήση ανά μόλις 2 δευτερόλεπτα. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την γραμμή SOS 1056, την ευρωπαϊκή γραμμή υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111 και την ευρωπαϊκή γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000, δείχνουν ότι το 45,57% των κλήσεων για ψυχολογική υποστήριξη ήταν από τα ίδια τα παιδιά. Το κυρίαρχο προφίλ δε, όπως αναφέρθηκε από τον ψυχολόγο της οργάνωσης Στέφανο Αλεβίζο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, είναι κορίτσια, εφηβικής ηλικίας. Μάλιστα, μια κλήση ανά ημέρα σχετιζόταν με θέματα εκφοβισμού, κατά κύριο λόγο στο σχολείο, ενώ το 9,72% σχετιζόταν με τη διαχείριση φόβου και άγχους. Δυστυχώς, τα στελέχη του «Χαμόγελου» κλήθηκαν να διαχειριστούν τουλάχιστον μια υπόθεση αυτοκτονικού ιδεασμού ανά ημέρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των κλήσεων. Τέλος, στο chat 1056 που έχει δημιουργήσει το «Χαμόγελο του Παιδιού» κατέφυγαν επίσης αρκετά παιδιά, σε ποσοστό 28,81% ως προς το σύνολο των αιτημάτων.

Σχετικά με την πρόληψη της βίας, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, 17.871 μαθητές και μαθήτριες, 5.757 γονείς και κηδεμόνες και 3.595 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις της οργάνωσης με στόχο την εκπαίδευση για τα δικαιώματα των παιδιών, την κακοποίηση και την παραμέληση και ενδοσχολική βία και των εκφοβισμό.

Στο σκέλος της αντιμετώπισης και της υποστήριξης παιδιών που υφίστανται βία, σε οποιαδήποτε μορφή, το «Χαμόγελο» έλαβε και διαχειρίστηκε κατά τη διάρκεια του 2021 επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες για συνολικά 1.559 παιδιά, εκ των οποίων σε 141 περιπτώσεις προχώρησε σε άμεση παρέμβαση για παιδιά που διέτρεχαν κίνδυνο. Επιπλέον, η οργάνωση έλαβε 167 νέα αιτήματα φιλοξενίας για συνολικά 239 παιδιά και σήμερα στα 11 σπίτια της μεγαλώνουν 333 παιδιά, ενώ εξακολουθούν να λαμβάνουν υποστήριξη 89 παιδιά, για παράδειγμα για τις ανάγκες τους ώστε να σπουδάσουν. Επιπλέον, σε συνεργασία με την αρμόδια υφυπουργό Μαρία Συρεγγέλα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της οργάνωσης, 76 παιδιά με τις μητέρες τους οι οποίες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία έλαβαν άμεσα στήριξη, με βάση όποια ήταν η ανάγκη κατά περίπτωση.

Ως προς το «Amber Αlert» και τα θύματα εξαφάνισης, ανεξαρτήτως εάν χρειάστηκε τελικά να ενεργοποιηθεί η γραμμή ή όχι, συνολικά το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε 124 αιτήματα για την αναζήτηση παιδιών εκ των οποίων τα 109 βρέθηκαν. Για 4 παιδιά ενεργοποιήθηκε το «Αmber Αlert» ενώ για 8 ενεργοποιήθηκε η ομάδα «Θανάσης Μακρής», δηλαδή η ομάδα έρευνας και διάσωσης της οργάνωσης που δρα με εκπαιδευμένους ανθρώπους και εξειδικευμένο εξοπλισμό από το 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με το 2020, η οργάνωση κατέγραψε μια σημαντική αύξηση στα περιστατικά εξαφάνισης της τάξης του 23%. Επιπλέον, το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνέδραμε στη διαχείριση 81 αιτημάτων για αναζήτηση ενηλίκων από 19 έως 60 ετών εκ των οποίων βρέθηκαν οι 68. Για τους 31 από αυτούς ενεργοποιήθηκε η αντίστοιχη γραμμή «Missing Alert» και για 28 η ομάδα έρευνας και διάσωσης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε σημαντική δράση και στην υποστήριξη παιδιών και νεογνών με προβλήματα υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον τα παιδιά που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας κατ' οίκον, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο εν μέσω πανδημίας, είναι πλέον 544. Ακόμα, χάρη στις ενέργειες του «Χαμόγελου» και με τις κινητές του μονάδες οι οποίες είναι στη διάθεση του ΕΣΥ, 414 νεογνά (0 έως 30 ημερών) εκ των οποίων τα 82 σε θερμοκοιτίδα και 1.797 βρέφη, νήπια και έφηβοι, διακομίστηκαν με ασφάλεια σε μονάδα υγείας. Τέλος, 1.602 παιδιά με προβλήματα υγείας υποστηρίχθηκαν ολιστικά, καλύπτοντας συνολικά 6.014 αιτήματα, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε το 2021 ανελλιπώς σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης στα νοσοκομεία, εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και στήριξης του εμβολιαστικού προγράμματος κατά του κορονοϊού όποτε ζητήθηκε η συμβολή του.

Σχετικά με τα ζητήματα φτώχειας, ο απολογισμός της οργάνωσης δείχνει ότι 16.928 παιδιά και οι οικογένειες τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας έλαβαν πολύπλευρη υποστήριξη από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τέλος, η οργάνωση ήταν παρούσα σε έκτακτες συνθήκες όπως ο σεισμός στο Δαμάρι της Λάρισας, ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι και οι πυρκαγιές στην βόρεια Εύβοια και στην Αττική για να συνδράμει τις Αρχές.

«"Το Χαμόγελο του Παιδιού", εδώ και 26 χρόνια δίνει μάχες καθημερινές. Η εμπιστοσύνη του κόσμου βασίζεται στη συστηματική δουλειά που γίνεται και στα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς» δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος, προσθέτοντας «είμαστε πολύ περήφανοι γιατί, σύμφωνα με τα νέα στατιστικά μας στοιχεία, το τελευταίο διάστημα τα παιδιά επιτέλους μας εμπιστεύονται και σε ποσοστό 45,57% μάς καλούν τα ίδια. Την ίδια στιγμή, όμως, εκφράζουμε την ανησυχία μας, γιατί μπορεί το 2021 να στηρίξαμε ολιστικά 48.403 παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο ζούμε καταστάσεις φρίκης στην πρώτη γραμμή, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης κρίσης. Κρίση αντιμετώπισης προβλημάτων, κρίση αντιμετώπισης και διαχείρισης της πανδημίας, κρίση της μη κανονικότητας στο σχολικό περιβάλλον». Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γιαννόπουλος, «πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται κάποιες εκρηκτικές καταστάσεις που εξελίσσονται στην ελληνική κοινωνία. Κάθε αριθμός είναι και ένα μικρό ή μεγαλύτερο παιδί που υποφέρει, μία γυναίκα που κακοποιείται. "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ανήκει στην ελληνική κοινωνία, για αυτό και η περιχαράκωση του έργου του είναι υπόθεση όλων μας. Δεν αρκούν οι οικονομικοί απολογισμοί και τα ευχολόγια. Ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για τα παιδιά μας, είναι η μόνη μας ελπίδα για το μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο ψυχολόγος της οργάνωσης και συντονιστής του Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης του «Χαμόγελου» Στέφανος Αλεβίζος, σημείωσε ότι η πανδημία αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη ζωή των παιδιών, και αυτό καταγράφεται μέσα από τα επίσημα στατιστικά του Οργανισμού. «Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, το 2021, ανά δύο λεπτά χτυπούσε για μία υπόθεση παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο. Παιδιά που κακοποιήθηκαν ή παραμελήθηκαν από το ευρύτερο συγγενικό ή στενό οικογενειακό τους περιβάλλον». Επιπλέον, ο κ. Αλεβίζος υπογράμμισε ότι «για μια ακόμη φορά, το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης "Μένει μυστικό", όπως είναι και ο τίτλος της πανελλαδικής εκστρατείας που πραγματοποιεί "Το Χαμόγελο του Παιδιού" και καλεί όλο τον κόσμο να συμμετέχει, προκειμένου να αφυπνίσουμε τους συμπολίτες μας, να κινητοποιήσουμε τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών και να δώσουμε το βήμα στα παιδιά και τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να καλέσουν και να ζητήσουν βοήθεια».

Για τη νέα κινητή ιατρική μονάδα - πολυϊατρείο που θα αποκτήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Οικονομικών μίλησε σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ για το πρόγραμμα «Smile Net», το οποίο θα αναβαθμίσει ψηφιακά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του «Χαμόγελου» και υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε σε αντίστοιχο μήνυμα ο γενικός γραμματέας Λεωνίδας Χριστόπουλος.

