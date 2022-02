Μαγνησία

Βόλος: Η ερωτική απόρριψη τον ώθησε στα άκρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση, αφού το «όχι» από τα αντικείμενο του πόθου του, τον έκανε να χάσει τον έλεγχο.

Η ερωτική απόρριψη στο πρόσωπό του από νεαρή γυναίκα, «όπλισε» το χέρι ενός 43χρονου στον Βόλο που, αφού την απείλησε έβαλε φωτιά σε δύο δίκυκλα της οικογένειάς της σε διάστημα 1,5 μήνα. Ο 43χρονος δράστης κατηγορούνταν για φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας στη δεύτερη περίπτωση και καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, μετατρέψιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, με δικαίωμα έφεσης.

Οι δύο υποθέσεις συγχωνεύτηκαν και δικάστηκαν μαζί χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με την πρώτη την 1η Φεβρουαρίου 2019. Τότε ο 43χρονος κατηγορείται ότι πήγε στο σπίτι της 29χρονης και χρησιμοποιώντας βενζίνη, έβαλε φωτιά στη μοτοσικλέτα της που ήταν σταθμευμένη μπροστά από την οικία της, προξενώντας ζημιές ύψους 500 ευρώ.

Στην κατάθεσή της στο Δικαστήριο η κοπέλα, ανέφερε πως η πράξη του εκείνη την ημέρα δεν ήταν τυχαία, καθώς δύο ημέρες πριν της είχε στείλει γραπτό μήνυμα στο κινητό απειλώντας την ότι σκοπεύει να την ανατινάξει.

Στις 17 Μαρτίου του 2019 ξέσπασε φωτιά σε μοτοποδήλατο που ανήκε στην οικογένεια της 29χρονης, με αποτέλεσμα να καεί μέρος της σέλας και πλαστικά μέρη του δικύκλου.

Η μητέρα της 29χρονης κατέθεσε στο Δικαστήριο, ότι φοβήθηκαν μήπως επεκταθεί η πυρκαγιά, αφού σε μια τέτοια περίπτωση κινδύνευαν να καούν ζωντανοί μέσα στο σπίτι τους.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος, επειδή η 29χρονη τον απέρριπτε ερωτικά, φέρεται να της έστελνε στο κινητό της τηλέφωνο απειλητικά μηνύματα, ενώ αρκετές φορές της τηλεφωνούσε απειλώντας τη, πως θα την τιμωρήσει για την άρνησή της.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” –Κωτσοβούλου: Πέρασα δύσκολα τα χρόνια της κρίσης

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικός μηχανισμός σε ίδρυμα

Λέστερ: ισόβιος αποκλεισμός σε οπαδό για επίθεση σε παίκτες