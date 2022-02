Ημαθία

Άλκης: Στο δωμάτιό του τα αφιερώματα του κόσμου (εικόνες)

Στο δωμάτιό του στη Βέροια μεταφέρθηκαν όλα τα αντικείμενα που εκατοντάδες κόσμου άφησαν στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη.

«Γιατί γίναμε έτσι…». «Όλοι φταίμε… Ας κάνουμε κάτι». «Είσαι και δικό μας παιδί». «Έρχομαι και συ στην αγκαλιά των λουλουδιών, το χλωμό πρόσωπό σου χρωματίζει η τρεμάμενη φλόγα των κεριών». Εκατοντάδες μηνύματα, ποιήματα, λόγια αγάπης, συμπαράστασης και θλίψης για τον άδικο χαμό του 19χρονου Άλκη, πλαισιωμένα από φανέλες και κασκόλ όλων των ομάδων και υπέροχες παιδικές ζωγραφιές συνθέτουν τον «πίνακα» των αφιερωμάτων που άφησαν -και συνεχίζουν να αφήνουν- καθημερινά χιλιάδες πολίτες.

Μηνύματα, φανέλες και ζωγραφιές από τον τόπο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 19χρονος, βρίσκονται ήδη στο σπίτι του, στη Βέροια. Άλλωστε, επιθυμία του Αριστείδη Καμπανού, πατέρα του Άλκη, είναι μέρος αυτών να φυλάσσεται στο δωμάτιο του γιου του. «Θέλω να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο από τα βάθη της καρδιάς μου», δήλωσε, συγκινημένος, στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Καμπανός και πρόσθεσε: «Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουμε λάβει από όλη την Ελλάδα και ένα μέρος από αυτά θέλουμε να βρίσκεται στο δωμάτιο του Άλκη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι σαν μνημείο, ένα σύμβολο. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε πού θα συγκεντρώσουμε και τα υπόλοιπα αφιερώματα, διότι ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος».

Ο ίδιος, θέλοντας να τιμήσει όλο αυτόν τον κόσμο που στέκεται δίπλα στην οικογένειά του, τόνισε: «Άνοιξα με μεγάλη συγκίνηση όλα αυτά τα δέματα, που έφτασαν στο σπίτι μας. Υπάρχουν φανέλες όλων των ομάδων και του ΠΑΟΚ, που ήδη βρίσκονται στο δωμάτιο του γιου μου. Θερμή παράκληση, όμως, να σταματήσει ο κόσμος να στέλνει όλα αυτά τα αφιερώματα, διότι δεν μπορούν να χωρέσουν στο δωμάτιο του Άλκη κι εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αναγκαστώ να απορρίψω κάποια από αυτά. Σας ευχαριστώ όλους».

Τα αφιερώματα στη μνήμη του 19χρονου Άλκη συγκεντρώθηκαν από το σημείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, και παραδόθηκαν στην οικογένεια με πρωτοβουλία του Αθλητικού Συλλόγου του ΑΡΗ, ενώ ο θείος του ήταν αυτός που τα μετέφερε στο σπίτι της οικογένειας, στη Βέροια.

Φιλικός αγώνας Καβάλας - Δράμας στη μνήμη του Άλκη

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστείδης Καμπανός, αύριο, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί φιλικός αγώνας στην Καβάλα και ο ίδιος θα δώσει το «παρών».

«Αύριο θα παραβρεθώ στον αγώνα που θα γίνει στη μνήμη του γιου μου. Θέλω να κάνω πράξη αυτό που είπα, δεν θέλω να μείνουμε στα λόγια. Θα πάω στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, καθώς οι φίλαθλοι των δύο ομάδων -της Καβάλας και της Δράμας- θα ενωθούν και εμείς θα είμαστε εκεί», ανάφερε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η θυσία του Άλκη δεν πήγε χαμένη, μας αγαλλιάζει η αγάπη του κόσμου. Κάτι επιτέλους να αλλάξει, να μην υπάρχει οπαδική βία, να μη χάνονται άδικα ψυχές», υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο θείος του 19χρονου, Γιάννης Σιρέτης, ο οποίος θα συνοδεύσει τον κ. Καμπανό, αύριο, στον φιλικό αγώνα, στην Καβάλα.

«Θέλουμε να μην υπάρχουν άλλα θύματα, το ποδόσφαιρο να είναι χαρά και όχι λύπη. Πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά μας. Ήμασταν συνέχεια μαζί με τον Άλκη και τα βάζω με τον εαυτό μου, που δεν του είπα "πρόσεχε"».

