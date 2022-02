Τρίκαλα

Τρίκαλα: Στο νοσοκομείο μαθήτριες από καπνογόνα σε σχολείο

Οι μαθήτριες μετά το περιστατικό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένα περιστατικό πρωτοφανές συνέβη στο 3ο Λύκειο των Τρικάλων το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, μαθητές έριξαν καπνογόνα στο ισόγειο του σχολείου που ήταν κοινόχρηστος χώρος με αποτέλεσμα τρεις μαθήτριες να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με δύσπνοια.

Στο νοσοκομείο, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τη μία από τις τρεις κοπέλες αν και είναι καλά στην υγεία της πιθανότατα θα παραμείνει προληπτικά για νοσηλεία στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Αμεση αντέδρασε ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου που εντόπισε τους δυο μαθητές που έριξαν τα καπνογόνα, πιθανότατα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για να… γλυτώσουν μάθημα και τους επιβλήθηκε αποβολή από το σχολείο για 2 μέρες.

Με εντολή της διευθύντριας Β/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Μαρίας-Ελένης Ξυνοπούλου “διερευνώνται τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τους μαθητές σ’ αυτήν την ενέργεια”. Η ίδια δε, όπως δηλώνει στο trikalavoice.gr, ζήτησε εκτός από την τιμωρία των μαθητών να ληφθούν και παιδαγωγικά μέτρα και για το σκοπό αυτό αύριο εκλήθη και θα πάει στο σχολείο για να μιλήσει με μαθητές και καθηγητές ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Πηγή: trikalavoice.gr

