Κρήτη: καλλιέργειες, θερμοσίφωνες, δέντρα “παραδόθηκαν” στη μανία των ανέμων (εικόνες)

Η ανεμοθύελλα που σάρωσε το νησί δεν άφησε τίποτα όρθιο.

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσαν στην Ιεράπετρα οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν από την νύχτα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Νεκτάριο Παπαδάκη, οι καταστροφές εκτείνονται σε καλλιέργειες και θερμοκήπια που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταστραφεί.

Η μανία των ανέμων ήταν τέτοια που παρέσυρε ηλιακούς θερμοσίφωνες και ντεπόζιτα από ταράτσες σπιτιών, ενώ εκριζώθηκαν και δέντρα.

Με απόφαση του δήμου κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Ιεράπετρας «λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν και της αδυναμίας να τηρηθούν τα πρωτόκολλα προστασίας για την Covid-19», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Φωτογραφίες: neakriti.gr

