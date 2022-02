Θεσσαλονίκη

Έμφυλη βία - Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μαζί με φίλους του

Η 20χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, σύμφωνα με την αστυνομία.

Απέδωσαν καρπούς οι αναζητήσεις των αστυνομικών του τμήματος ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης και τελικά συνέλαβαν στην περιοχή του Καλοχωρίου έναν 29χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για αρπαγή κατά συναυτουργία και παράβαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς μαζί με τρία ακόμη άτομα (δύο εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί), το απόγευμα της 10η Φεβρουαρίου στο Δενδροπόταμο, μετέβησαν στην οικία όπου διαμένει ο 29χρονος με την 20χρονη σύντροφό του, και αφού την επιβίβασαν σε αυτοκίνητο, της επιτέθηκαν από κοινού αρχικά, στην ίδια περιοχή, αλλά και κατά μόνας (ο 29χρονος) μεταγενέστερα σε άλλο σημείο.

