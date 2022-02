Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες για το περιστατικό

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τρέπεται σε φυγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 19:30 ο άνδρας μετέβη εξαγριωμένος έξω από το κατάστημα, αναζητώντας τους διανομείς που εργάζονται σε αυτό.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης ισχυριζόταν πως στο κουδούνι του σπιτιού του αναγραφόταν μια υποτιμητική φράση. Συγκεκριμένα, δίπλα στο κουδούνι του υπήρχε το γράμμα “Γ”, το οποίο ενίοτε χρησιμοποιείται από διανομείς για τον χαρακτηρισμό “γύφτος”, δηλαδή ο πελάτης που δεν δίνει φιλοδώρημα.

Ο ίδιος δε δήλωνε βέβαιος πως τη φράση αυτή την έγραψε κάποιος από τους διανομείς του συγκεκριμένου καταστήματος.

Όταν υπάλληλοι του καταστήματος βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει, ο άνδρας πυροβόλησε στο έδαφος και τράπηκε σε φυγή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: Ο Κούγιας για τον Ρουβά και το εξώδικο στον Βλάχο

Κυψέλη: Η αδερφή του 7χρονου είχε ενημερώσει την δασκάλα για τον Ανδρέα

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση