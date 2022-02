Κοζάνη

Κοζάνη: Σύλληψη για ναρκωτικά

Τι βρήκαν στην κατοχή άνδρα αστυνομικοί μετά από έλεγχο

Συνελήφθη χθες (19-02-2022) το απόγευμα στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, ένας 51χρονος Έλληνας, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 6 γραμμάρια ηρωίνης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

