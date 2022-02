Κοζάνη

Λίμνη Περδίκκα: θρίλερ με αγνοούμενο άνδρα (εικόνες)

Σώος βγήκε από την βόλτα με την βάρκα ο θηροφύλακας της λίμνης. Ποιος είναι ο άνδρας που αγνοείται.



Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Θεσσαλονίκη αναμένεται στον Περδίκκα Εορδαίας προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες ανέρευσης αγνοούμενου, από χθες τη νύχτα, στην τεχνιτή λίμνη της περιοχής.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θηροφύλακας της λίμνης μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ερασιτεχνών Άλιέων Εορδαίας με μια πλαστική βάρκα προσπάθησαν να εντοπίσουν παράνομα δίκτυα αλιείας στην λίμνη.

Για άγνωστο λόγο, η βάρκα τους αναποδογύρισε και οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο νερό. Ο θηροφύλακας κατάφερε να βγει στη ακτή και ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ αγνοείται ο δεύτερος επιβαίνων στη βάρκα.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατά την διάρκεια της νύχτας, απέβησαν άκαρπες.

Εκτός απο το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ αναμένεται και δύτης από την Καστοριά για να συμμετάσχει στις έρευνες.