Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - αρνητές γονείς: Δικογραφία για όσους δεν στέλνουν τα παιδιά σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τα 49 παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο μετά από άρνηση των γονιών τους πριν την εισαγγελική παρέμβαση, μόνο δύο επέστρεψαν στα θρανία.

Στη δικαιοσύνη θα παραπέμπονται οι αρνητές γονείς που δεν έστειλαν τα παιδιά τους σχολείο λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, ακόμη 47 παιδιά παραμένουν εκτός των σχολικών αιθουσών στη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς οι γονείς τους αντιδρούν απέναντι στα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της Covid-19.

Όπως αποκάλυψε στο GRTimes ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Φροσύνης από τα 49 παιδιά που είχαν καταγραφεί πριν από την εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα, μόνο δύο παιδιά μεταπείστηκαν και επέστρεψαν στη δια ζώσης εκπαίδευση και στα σχολικά συγκροτήματα. Τα υπόλοιπα 47 παραμένουν εκτός σχολείου και μαθημάτων.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

“Euroferry Olympia” – Πυροσβεστική: Δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες