Σέρρες: Την έκλεψαν και όταν τους κατάλαβε... τη χτύπησαν

Οι ληστές μπήκαν στο σπίτι την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν

Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν από την αστυνομία στις Σέρρες, επειδή κατηγορούνται για ληστεία στο σπίτι μιας 45χρονης γυναίκας, την οποία και χτύπησαν όταν αυτή τους αντιλήφθηκε, επειδή μπήκαν μέσα την ώρα που η ίδια κοιμόταν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, χθες Τρίτη (22.2.2022) στις 02:30 τα ξημερώματα, ένας 25χρονος εισέβαλε στο σπίτι της 47χρονης σε χωριό των Σερρών, ενώ η 34χρονη συνεργάτης και σύντροφός του τον περίμενε απ’ έξω, μέχρι να φέρει εις πέρας τη ληστεία.

Η 47χρονη, ωστόσο, ξύπνησε επειδή αντιλήφθηκε τον δράστη, ο οποίος είχε ήδη αρπάξει διάφορα κοσμήματα. Τότε, ο 25χρονος, τη χτύπησε στα χέρια και στο κεφάλι με ένα κομμάτι ξύλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Βισαλτίας, όπου μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, αποχώρησε.

Ακολούθησαν έρευνες των αστυνομικών του Α.Τ. Βισαλτίας που είχαν ως αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα να συλληφθεί το ζευγάρι. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του ημεδαπού άνδρα βρέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή.

