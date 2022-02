Θεσσαλονίκη

Τροχαιο - Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε πηγαίνοντας για δουλειά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον νέο άνδρα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ένας άνδρας 32 ετών είναι το νέο θύμα της ασφάλτου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας εργαζόταν σε βάρδια στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Περαία.

Στο ύψος του Πλαγιαρίου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από άγνωστες αιτίες, έπεσε πάνω σε μαντρότοιχο και έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Ήταν εργαζόμενος σε τοπικό κανάλι και πήγαινε να πιάσει δουλειά.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

#MeToo – Κιμούλης: Διεκδικεί αποζημίωση “μαμούθ” από ΣΕΗ και ηθοποιούς

“Rouk Zouk Special”: σπαρταριστή “κόντρα” την Κυριακή (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών