Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή για το βιασμό της ανιψιάς του

Τον εφιάλτη ζούσε ένα παιδί στα χέρια του θείου της και με τη συνοχή της γιαγιάς του.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 26 ετών (με εκτιτέα τα 20) καταδικάστηκε 51χρονος, με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά, επί έξι χρόνια, την ανήλικη ανιψιά της συζύγου του. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις, όλες σε βάρος ανηλίκου και κατ' εξακολούθηση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Μετά την καταδίκη του ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές.

Ο εφιάλτης που ζούσε η 17 ετών -σήμερα - παθούσα περιγράφεται στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο, αναδεικνύοντας σοκαριστικές λεπτομέρειες για όσα βίωνε. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η ανήλικη μεγάλωσε με την γιαγιά και τον παππού της, και τα Σαββατοκύριακα επισκεπτόταν το σπίτι της θείας της και του κατηγορούμενου θείου της. Κατά την εκεί φιλοξενία της ο 51 ετών κατηγορούμενος φέρεται να την κακοποιούσε σεξουαλικά, σε ηλικία μόλις 9 ετών.

Ήδη, από τότε υπήρχαν, κατά τη δικογραφία, υποψίες για την κακοποίησή της, καθώς γιατροί ύστερα από εξέταση της ανήλικης διέγνωσαν μία σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ποινική έρευνα, με προηγούμενη εισαγγελική εντολή και στο πλαίσιο αυτό κατέθεσαν πρόσωπα από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε. Παρότι η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στη γιαγιά της όσα βίωνε, η ηλικιωμένη φέρεται να την πίεσε ψυχολογικά να μην αναφέρει το παραμικρό, προκειμένου να προστατευθεί το οικογενειακό περιβάλλον.

Πράγματι η ανήλικη δεν κατέθεσε κάτι επιβαρυντικό και υπό αυτές τις συνθήκες η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Στη συνέχεια δε, η ίδια μετακόμισε για μόνιμη εγκατάσταση στο σπίτι του κατηγορούμενου, επειδή η γιαγιά - όπως κατατέθηκε - είχε κουραστεί και έπρεπε να φροντίσει τον ηλικιωμένο σύζυγό της. «Αντί να προστατευθεί η αγνότητα και η παιδική της αθωότητα την στέλνει βορά στην οικογένεια, να ζήσει εκεί», σχολίασε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας του Κακουργιοδικείου.

Ζώντας έως τα 15 της χρόνια κάτω από την ίδια στέγη με τον κατηγορούμενο, η ανήλικη αποφάσισε να «δραπετεύσει» και με το πρόσχημα της επίσκεψης συγγενικών της προσώπων στη Σουηδία, εγκαθίσταται εκεί μόνιμα. Έχοντας μοιραστεί ήδη με μία φίλη της στην Ελλάδα την πρόθεσή της να αποκαλύψει «όταν μεγαλώσει κάποια περίεργα πράγματα», η ίδια συνέταξε από την Σουηδία ένα email και το απέστειλε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, περιγράφοντας την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θείο της.

Ακολούθησε νέα έρευνα από την Αστυνομία με την ίδια να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και να εξετάζεται από ειδικό πραγματογνώμονα. Όταν οι διωκτικές αρχές κάλεσαν τον 51χρονο σε κατάθεση, τα ίχνη του χάνονται, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Τελικά καθίσταται κατηγορούμενος και παραπέμπεται σε δίκη, όπου απολογούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τις πράξεις που του αποδίδει το κατηγορητήριο, χαρακτηρίζοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες της ανήλικης ανιψιάς του. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι καταθέσεις των περισσότερων συγγενών της παθούσας, που εξεταζόμενοι από το δικαστήριο πήραν το μέρος του κατηγορούμενου, αποδίδοντας σε ψέματα όσα καταγγέλθηκαν, δίχως να βρουν μία καλή κουβέντα για την ανήλικη.

«Σαφώς δεν λέει ψέματα, σαφώς έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας, η οποία επικαλούμενη την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και το πόρισμα των κοινωνικών λειτουργών περιέγραψε την ανήλικη ως ώριμη, έξυπνη, με αυτοπεποίθηση και ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ενώ αναφερόμενη στους συγγενείς σημείωσε ότι «δεν την προστάτεψαν, δεν είπαν τι καλό παιδί είναι, παρά μόνο ότι λέει ψέματα».

