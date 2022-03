Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες νεκρά πουλιά

Περισσότεροι από 500 αργυροπελεκάνοι νεκροί στην Πρέσπα από τη γρίπη των πτηνών. Σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες Αρχές.

Μαζική θανή αργυροπελέκανων από τη γρίπη των πτηνών διαπιστώθηκε στη Μικρή Πρέσπα όπου σε αποικίες καταμετρήθηκαν 574 νεκρά πουλιά.

«Είναι εκρηκτικό το φαινόμενο καθώς από τα μέσα Φεβρουαρίου έως σήμερα, καταγράψαμε 574 νεκρούς αργυροπελεκάνους και στη λίμνη Χειμαδίτιδα άλλους 24» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, Μυρσίνη Μαλακού, τονίζοντας ότι πέρσι είχαν βρεθεί 70 νεκρά πουλιά.

Ωστόσο, όλες οι αρμόδιες αρχές ήταν σε επιφυλακή φέτος μετά και την θανή περισσότερων από 6.000 γερανών στο Ισραήλ, στα τέλη του έτους, από τη γρίπη των πτηνών.

«Στις μετρήσεις που κάνουμε κάθε χρόνο στις αποικίες, χρησιμοποιώντας drone και τηλεσκόπια, είδαμε τα νεκρά πουλιά, σε αριθμό που δεν έχει ξαναγίνει» τονίζει η κ.Μαλακού. Δείγματα νεκρών ζώων, σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και τον δήμο Πρεσπών, στάλθηκαν στην κτηνιατρική Υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας όπου επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον ιό Η5Ν1.

«Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί και αυτό που πρωτεύει είναι η συλλογή, με όλα τα μέτρα προστασίας, των νεκρών πουλιών και η αποτέφρωσή τους. Ήδη πάντως, έχουν ειδοποιηθεί για το φαινόμενο όλοι οι διεθνείς και τοπικοί οργανισμοί και οι διασυνοριακοί εταίροι, όπως και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών» εξηγεί η κ. Μαλακού.

Μάλιστα, επειδή η περιοχή όπου βρέθηκαν νεκρά είναι δύσκολα προσβάσιμη, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η βοήθεια του στρατού που διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να προσεγγίσει τις απομακρυσμένες αποικίες. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του δήμου Πρεσπών Μιχάλη Πετράκο, έχει ζητηθεί, σε τηλεφωνική επικοινωνία, η συμβολή του στρατού για την περισυλλογή των πουλιών.

«Σκεφτείτε ότι ο αργυροπελεκάνος που είναι χαρακτηρισμένο ως “σχεδόν απειλούμενο” είδος, είναι μεγάλο πουλί, με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 2,5 μέτρα οπότε απαιτούνται μεγάλα πλεούμενα μέσα για να απομακρυνθούν τα νεκρά» διευκρίνισε η κ. Μαλακού προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα η περισυλλογή.

«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, όπως μας έχει συσταθεί από τα πρωτόκολλα. Δεν συστήνεται η χρήση απολυμαντικών στις αποικίες αλλά η άμεση απομάκρυνση των νεκρών προκειμένου μάλιστα και μέχρι τον Μάιο να μπορέσουν να φωλιάσουν ξανά αργυροπελεκάνοι».

Λήψη μέτρων πρόληψης στους κατοίκους

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από το δήμο Πρεσπών, ενημερώνονται οι κάτοικοι οικόσιτων πουλερικών σχετικά με την ανάγκη λήψης απαραίτητων μέτρων πρόληψης μετά από κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην περιοχή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

-Τα οικόσιτα πουλερικά δεν πρέπει να μένουν σε ανοιχτούς και μη περιφραγμένους χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς, κλπ.) σε όλη την περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

-Τα οικόσιτα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, όπου τόσο τα ανοίγματα τους όσο και οι εξωτερικές δεξαμενές από τις οποίες ποτίζονται πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα (πυκνό δίχτυ σκίασης, συρματόπλεγμα κλπ.) που να αποκλείουν την επαφή ή την έκθεσή τους με άγρια πτηνά.

-Οι κάτοχοι των οικόσιτων πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε χωριστούς χώρους από τα άλλα είδη πουλερικών (κότες κλπ.).

-Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κλπ.

Υπάλληλοι παρεμφερών υπηρεσιών, μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων, μέλη Αλιευτικών Συλλόγων, κτηνοτρόφοι και ιδιώτες που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία, το Φορέα Διαχείρισης ή την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών. Σε περιπτώσεις χειρισμού τέτοιων πτηνών πρέπει να λαμβάνονται στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας.

