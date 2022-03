Ηράκλειο

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Μακάβριο θέαμα στο Ηράκλειο. «Πάγωσαν» οι περαστικοί όταν εντόπισαν σορόν να πλέει στο νερό. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Το άψυχο σώμα μιας γυναίκας, να πλέει στο νερό, στο λιμενοβραχίονα του Ηρακλείου στο ύψος του φρουρίου Κούλε, εντόπισαν πολίτες το πρωί που ειδοποίησαν τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις οκτώ το πρωί του Σαββάτου και άμεσα στο σημείο βρέθηκε ιατροδικαστής. Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Ηρακλείου, πρόκειται για 45χρονη γυναίκα από περιοχή του Ηρακλείου, την οποία αναζητούσε από χθες το βράδυ η οικογένεια της.

Το πτώμα της μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αιτία θανάτου της.

