Εύβοια

Χαλκίδα: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Σε τι κατάσταση είναι οι οδηγοί των οχημάτων.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα ΙΧ επιβατικό συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρό ο οδηγός του δεύτερου ενώ το αγροτικό όχημα εξετράπη σε χαντάκι εκτός του οδοστρώματος με την συνοδηγό να τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, περιπολικά της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας.

Άμεσα απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από το όχημα. Και οι δύο τραυματίες οδηγήθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

πηγή: eviathema.gr

