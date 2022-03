Κορινθία

Ξυλόκαστρο: Σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Παρά την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή Αύρα Ξυλοκάστρου, το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.

H πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εντός του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 12 άνδρες, ωστόσο η κατοικία κάηκε ολοσχερώς.

Πηγή: korinhtostv.gr

