Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο

Τραγικός ο απολογισμός του δυστυχήματος που σημειώθηκε στον δρόμο προς τα Αρμανώγεια.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις οκτώ και μισή το πρωί της Τετάρτης στο δρόμο Χουδέτσι-Πύργος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο ύψος της διασταύρωσης προς τα Αρμανώγεια.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα και η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα.

Πρόκειται για έναν άντρα και μια γυναίκα που επέβαιναν στο ένα από τα τρία οχήματα. Τα δύο άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου και προκειμένου να απεγκλωβιστούν, στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, από το ΠΚ Πύργου και την 3η ΕΜΑΚ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Χάρακα καθώς και δύναμη της αστυνομίας, που διερευνά τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

