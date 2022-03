Φθιώτιδα

Μακρακώμη: εξαφάνιση - θρίλερ νεαρού άνδρα (εικόνες)

Ολονύκτιες έρευνες σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός για να βρεθεί ο άνδρας.

Έρευνες για τον εντοπισμό ενός 27χρονου που αγνοείται σρτη Μακρακώμη Φθιώτιδας, πραγματοποιούν οι αρχές.

Ο άνδρας, εξαφανίστηκε από το μεσημέρι της Δευτέρας και οι Αρχές με τη βοήθεια κατοίκων, δίνουν "μάχη" για τον εντοπισμό του.

Πιο συγκεκριμένα, σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, όλο το βράδυ, αρχές και οι κάτοικοι μαζί με τη συνδρομή της αστυνομίας της πυροσβεστικής και της 7ης ΕΜΑΚ στην περιοχή της Μακρακώμης προκειμένου να εντοπίσουν τον 27χρονο.

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες, αφού ο 27χρονος εντοπίστηκε από την ΕΜΑΚ σε δασώδη περιοχή, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι είναι καλά στην υγεία του.

Έκκληση για βοήθεια απηύθυναν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο η τοπική κοινότητα Μακρακώμης όσο και ο αναπληρωτής δήμαρχος Μακρακώμης Πανος Κοντογεώργος καθώς όπως τονίζει η βοήθεια των πολιτών ειναι πολύ σημαντική.

Ο αναπληρωτής δήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος, έγραψε χαρακτηριστικά: «Στην δεξαμενή ύδρευσης της ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έχουμε εξαφάνιση νεαρού ατόμου του Κώστα… Όποιος εθελοντής μπορεί, να έρθει στο σημείο και πέριξ της δεξαμενής για ανεύρεση του, το κρύο είναι τσουχτερό και θα είναι επικίνδυνο να μείνει έξω απόψε».

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες συνεχίζονται πιο εντατικά και αστυνομία, πυροσβεστική αρχές αλλά και 7η ΕΜΑΚ έχουν χτενίσει την περιοχή.

