Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: παρενόχλησε κοπέλα στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια νεαρή κοπέλα που επέστρεφε σπίτι της όταν άγνωστος της επιτέθηκε στη μέση του δρόμου.

Στιγμές τρόμου έζησε μία νεαρή κοπέλα το βράδυ της Τρίτης στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη, επέστρεφε σπίτι της όταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης, της επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και την παρενόχλησε σεξουαλικά θωπεύοντας την.

Η ίδια έβαλε τις φωνές και έτρεξε για να γλιτώσει ενώ αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη ο οποίος όπως προέκυψε είναι ένας 34χρονος ινδικής καταγωγής και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ρεθύμνου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)

Ουκρανία - Ρωσία: σχέδιο 15 σημείων για συμφωνία ειρήνης