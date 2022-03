Ημαθία

Ηράκλειο: Έσπασαν με σφυριά καταστήματα και τράπεζες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση κουκουλοφόρων σε εμπορικά και τραπεζικά καταστήματα.

(εικόνα αρχείου)

Εμπορικά και τραπεζικά καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο 25ης Αυγούστου, στο κέντρο του Ηρακλείου, έγιναν στόχος βανδαλισμών την νύχτα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι που φορούσαν κουκούλες, επιτέθηκαν στις τζαμαρίες των καταστημάτων και των τραπεζών με σφυριά, προκαλώντας φθορές.

Η προανάκριση για το περιστατικό και τον εντοπισμό των δραστών διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ - Προβλήματα στην λειτουργία τους

“Το Πρωινό”: Ο Φιλιππίδης είναι αποστεωμένος (βίντεο)