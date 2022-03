Αχαΐα

Πάτρα - Απαγωγή και ασέλγεια σε 6χρονη: Αποκαλύψεις για τον συλληφθέντα

Πώς 39χρονος την άρπαξε από σπίτι για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του. Τι αποκάλυψε η 6χρονη.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 39χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη και κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 6χρονης στην Πάτρα.

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα έπραξε ο Ρουμάνος υπήκοος και τα όσα βίωσε στα χέρια του το κοριτσάκι το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο δράστης ασκώντας σωματική βία απήγαγε την ανήλικη μέσα από σπίτι φιλικού προσώπου της μητέρας , όπου την είχε αφήσει για φύλαξη καθώς ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη να μεταβεί σε νοσοκομείο για το δεύτερο παιδί της οικογένειας.

Ο δράστης που φαίνεται πως παρακολουθούσε τις κινήσεις στο γειτονικό σπίτι, εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απουσία του ιδιοκτήτη, μπήκε από ανοικτό παράθυρο και ασκώντας σωματική βία στην 6χρονη την άρπαξε και την οδήγησε στο διαμέρισμά του. Εκεί προέβη σε ασελγείς πράξεις και σύμφωνα με τα όσα φέρεται ν’ αποκάλυψε η ανήλικη, άρχισε να την ακουμπά στα γεννητικά όργανα και να τη φιλά στον λαιμό και στο πρόσωπο. Τέλος στις αρρωστημένες ορέξεις του μπήκε όταν αντελήφθη πως ο γείτονάς του επέστρεψε και έτσι με συνοπτικές διαδικασίες, φρόντισε να μην φανεί η απουσία της 6χρονης. Επιστροφή που ως φαίνεται αποδείχθηκε σωτήρια για το κοριτσάκι, καθώς κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει μέχρι πού θα προχωρούσε και τι θα έκανε στο κορμάκι της ο 39χρονος.

Τι αποκάλυψε η 6χρονη

Το παιδί, εμφανώς τρομαγμένο, περιέγραψε τι είχε συμβεί στο πρόσωπο που είχε αναλάβει την υποχρέωση να την προσέχει, το οποίο αμέσως μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις ενημέρωσε την Αστυνομία. Ακολούθως, η μητέρα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών. Ο 39χρονος Ρουμάνος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του στην περιοχή του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια, όπου και κρατείται. Χθες οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για ν’ απολογηθεί.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Ρουμάνος

Όπως πληροφορείται η «Π», ο δράστης που ζει μόνος του και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές, αρνείται την κατηγορία που το αποδίδεται υποστηρίζοντας: «πως δεν έκανα κάτι στο παιδί», χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις για την αρπαγή της ανήλικης μέσα από ξένο σπίτι, αλλά και για τα όσα περιέγραψε πως έζησε. Η 6χρονη από την πρώτη στιγμή παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πηγή: Εφημερίδα Πελοπόννησος

