Ξάνθη: Αθώος ο “ψευδομουφτής”

Αθωώθηκε ο «ψευδομουφτής» της Ξάνθης που είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Πώς άλλαξε η απόφαση.

Αθώο έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον «ψευτομουφτή» της Ξάνθης Αμέτ Μετέ, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της «διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια», πράξη που συνδεόταν με δημόσια ομιλία του σε ανοικτό συνέδριο του μειονοτικού Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, στην Κομοτηνή.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 15μηνη φυλάκιση, με τριετή αναστολή, και μετά από έφεση που άσκησε κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό.

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή του, καθώς έκρινε ότι το υλικό της δικογραφίας είναι ανεπαρκές για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους που, μεταξύ άλλων, υποστήριξαν ότι η κατηγορία είναι νομικά αβάσιμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην ομιλία του, που έγινε τον Μάιο του 2016, είχε παρομοιάσει τον τότε πρόεδρο του παραπάνω μειονοτικού Κόμματος, Μουσταφά Νταβούς, με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς και απευθυνόμενος προς του σύνεδρους διατύπωσε τη φράση «Μακάρι να γίνει ο Ντενκτάς της Θράκης».

