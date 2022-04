Φθιώτιδα

Τροχαίο με παράσυρση και εγατάλειψη πεζού: Έρευνες για τον οδηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο και την χτύπησε αυτοκίνητο. Ο οδηγός την άφησε αβοήθητη.

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρη και εγκατάλειψη πεζής σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (31/3) στις Μεξιάτες Λαμίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι άγνωστο όχημα στην 1η χ/θ Μεξιάτες – Λουτρών Υπάτης, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε 87χρονη γυναίκα που διέσχιζε το δρόμο.

Ακολούθως ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αφήνοντας αβοήθητη την ηλικιωμένη γυναίκα. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 87χρονη στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με τη γενική της εικόνα να δείχνει ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας που ψάχνει στοιχεία για τον υπαίτιο οδηγό.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προέχει να συμμετέχουμε ενεργά στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολης

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: Σπαταλήσαμε καιρό ψάχνοντας για ασφυξία

Αντετοκούνμπο: Το ιστορικό τρίποντο που ξεπέρασε τον θρυλικό Τζαμπάρ (βίντεο)