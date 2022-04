Ρεθύμνου

Μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν και σήμερα στην Κρήτη δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έχει σπεύσει στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου, για πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 10.30 το πρωί, σε δασική και χορτολιβαδική έκταση. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν και σήμερα στην Κρήτη δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επιχειρεί στο σημείο με 8 οχήματα και 20 άνδρες .

Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ απειλήθηκαν και κατοικίες, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής, ωστόσο να είναι άμεση και καταλυτική, και τα χειρότερα να αποφεύγονται.

Κατά το τελευταίο 24ωρο κληθήκαμε να επέμβουμε σε:

??118 αστικές #πυρκαγιές

??75 δασικές #πυρκαγιές

??93 παροχές βοηθείας pic.twitter.com/vJP6bkDuTC

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 1, 2022