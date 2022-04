Κορινθία

Κορινθία: Δύο φωτιές μέσα σε λίγη ώρα (εικόνες)

Συναγερμός για δύο πύρινα μέτωπα στην Κορινθία. Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κορφιώτισσα Ξυλοκάστρου, στην Κορινθία.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 32 πυροσβέστες με 14 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κορφιώτισσα Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί μία ακόμη πυρκαγιά που ξέσπασε, μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι, σε δασική έκταση στο Μαψό Κορινθίας.

Η φωτιά ξεκίνησε από μεγάλους όγκους απορριμμάτων που υπήρχαν στην περιοχή και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, όπου επιχείρησαν τρεις υδροφόρες, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από την υπηρεσία Κιάτου και ένα όχημα από την Περαχώρα.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Κορινθίων, κ. Μπίτζιος, ο οποίος τόνισε για πολλοστή φορά ότι η απόρριψη των ογκωδών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε χώρο αποτελεί κίνδυνο, ενώ υπογράμμισε ότι θα επιβληθούν πρόστιμα.

Φωτογραφίες: korinthostv.gr

