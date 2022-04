Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Προβληματισμός για τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό δασικών πυρκαγιών, που έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια.

Σε ύφεση είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκι, του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Ηλεία. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στο μεταξύ, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Ηλείας, ο αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης Γιαννόπουλος, εξέφρασε «προβληματισμό και ανησυχία, για τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό δασικών πυρκαγιών, που έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια κατά την καύση αγροτικών υπολειμμάτων».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «δεν δικαιολογούνται για την εποχή, έπειτα από έναν χειμώνα με πολλές και έντονες βροχοπτώσεις και σε μια εποχή με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά υγρασίας».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου έχουν συλληφθεί σε διάφορες περιοχές της Ηλείας 13 άτομα για εμπρησμό από αμέλεια και ένα για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ σε ένα ακόμη άτομο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «είναι αναγκαία η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με κάθε τρόπο και μέσο, προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον».

Στην Κορινθία

Όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Κορφιώτισσα Ξυλοκάστρου, στην Κορινθία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, που αποτελούνται από 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κορφιώτισσα Ξυλοκάστρου Κορινθίας επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2022

