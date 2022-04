Πρέβεζα: Άδειαζαν σπίτια και καταστήματα

Πρέβεζα

Χειροπέδες στους διαρρήκτες που "σήκωναν" από χρηματοκιβώτια μέχρι αυτοκίνητα. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Συνελήφθησαν 4 άτομα, μέλη ομάδας διαρρηκτών που φέρεται να δρούσε στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας, του Αστυνομικού Τμήματος και της Τροχαίας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους, μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας

Ειδικότερα, πρόκειται για άτομα ηλικίας από 23 έως 35 ετών, σε βάρος των οποίων είχε σχηματιστεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, όπως προέκυψε ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, κυρίως από μονοκατοικίες, από όπου αφαιρούσαν κυρίως τιμαλφή, χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται τα στοιχεία ακόμη 6 φερόμενων συνεργών τους, καθώς επίσης και 3 ατόμων που κατηγορούνται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Από την αστυνομική έρευνα, διακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, εμπλέκονται σε συνολικά 36 υποθέσεις κλοπών-διαρρήξεων, που αφορούν ειδικότερα σε 29 κλοπές-διαρρήξεις κατοικιών, κλοπή χρηματοκιβωτίου από σπίτι, που περιείχε χρηματικό ποσό 31.000 ευρώ, κλοπή από ιδιωτικό μουσείο, 2 κλοπές από αυτοκίνητα, 2 κλοπές από σταθμούς ύδρευσης Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων και κλοπή μετασχηματιστή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 119.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

