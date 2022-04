Ημαθία

Ημαθία: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα (εικόνες)

Σκληρές είναι οι εικόνες του δυστυχήματος που διαδραματίστηκε στο Πλατύ.

Θανατηφόρο δυστύχημα στις σιδηροδρομικές γραμμές λίγο έξω από το Πλατύ Ημαθίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με θύμα έναν άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής λοιπών στοιχείων.

Το περιστατικό έγινε επί της γραμμής Αδένδρου – Πλατέος στο ύψος της γέφυρας, με την εμπορική αμαξοστοιχία να κατευθύνεται προς Πλατύ.

Στον σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας Αλεξάνδρειας. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το ΤΑ Αλεξάνδρειας.

