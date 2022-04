Ηλεία

Φονική καραμπόλα στην Εγνατία Οδό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ημαθία. Νεκρή 14χρονη στο τροχαίο στον κόμβο της Κουλούρας. Σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας της.

Μία 14χρονη νεκρή είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της Κουλούρας Ημαθίας

Η ανήλικη ήταν συνοδηγός σε ΙΧ, το οποίο οδηγούσε ο πατέρας της, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν πατέρας και κόρη συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρινιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 59χρονος αλλοδαπός.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ένα αυτοκίνητο και ένα λεωφορείο που ακολουθούσαν υπέστησαν υλικές ζημιές χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν τρία οχήματα τα οποία κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ σχολικό λεωφορείο που ακολουθούσε υπέστη υλικές ζημιές από θραύσματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα μία γυναίκα, ενώ άλλα δύο άτομα υπέστησαν τραύματα και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Οι επιβάτες του σχολικού λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Φωτογραφίες - βίντεο: Veriotis

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ο Μάνος Δασκαλάκης και η σύγκρουση των ιατροδικαστών

Παναθηναϊκός: Το ΟΑΚΑ δικό του για... πάντα!

“Η Φάρμα”: Η ώρα του μεγάλου τελικού (εικόνες)