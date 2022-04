Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έφηβος μαχαίρωσε τον πατριό του

Του κατάφερε δέκα μαχαιριές, με αποτέλεσμα ο 36χρονος να τραυματιστεί σοβαρά. Ο νεαρός συνελήφθη. Πώς "δικαιολόγησε" την πράξη του στους Αστυνομικούς.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί ένας ανήλικος (δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το 18ο έτος της ζωής του), ο οποίος επιτέθηκε στον πατριό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι. Σύμφωνα με τοπικό ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πυλαίας.

Στις 11 το βράδυ του Σαββάτου το κέντρο της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή της Πυλαίας. Αστυνομικοί, που έλαβαν εντολή να μεταβούν στο σημείο, αντίκρισαν έναν νεαρό να κινείται ύποπτα σε κοντινή απόσταση από το στίγμα του επεισοδίου. Του ζήτησαν να σταματήσει και εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον συνέλαβαν λίγα μέτρα μακρύτερα.

Τότε εκείνος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον πατριό του. Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου και κρατείται. Απέδωσε την πράξη του στη βίαιη συμπεριφορά που επιδείκνυε ο 36χρονος πατριός του προς την 43χρονη μητέρα του.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο 18χρονος είχε επιτεθεί με μαχαίρι στον 36χρονο πατριό του και του κατάφερε περίπου δέκα χτυπήματα. Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

