Βόλος: Τον βρήκαν νεκρό στο κρεβάτι οι γονείς του

Θάνατος – μυστήριο για έναν άνδρα. Σε σοκ οι γονείς του.

Νεκρός βρέθηκε στο κρεβάτι του ένας άνδρας 48 ετών, από τους γονείς του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τους γονείς του, τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά ο άτυχος άνδρας είχε φύγει από τη ζωή.

Η Αστυνομία απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε και παρήγγειλε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του.

