Μαγνησία

Βόλος: Μπήκε σε καφετέρια και απειλούσε πελάτες με μαχαίρι!

Η 34χρονη γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς

Για παράβαση του Νόμου περί Όπλων, οπλοφορία και εξύβριση, συνελήφθη μια 34χρονη γυναίκα χθες το απόγευμα στον Βόλο από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Η γυναίκα πήγε σε καφέ στο Βόλο στις 17.45 και παρενοχλούσε τους πελάτες, βρίζοντας και ζητώντας τους χρήματα και απειλώντας τους έχοντας στην κατοχή της μαχαίρι.

Η 34χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς και με εισαγγελική εντολή έγινε ακούσια νοσηλεία της (εξέταση από ψυχίατρο).

πηγή: magnesianews.gr