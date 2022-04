Δωδεκανήσα

Ρόδος - Γυναικολόγος: Νέα μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση

Πρόκειται για την 22η γυναίκα που καταθέτει μήνυση κατά του γυναικολόγου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ενώ εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εκδίκασης ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου της πολύκροτης υπόθεσης με κατηγορούμενο έναν 65χρονο γυναικολόγο – μαιευτήρα που καταμηνύθηκε από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα χθες υποβλήθηκε ακόμη μια μήνυση εις βάρος του, από μια ημεδαπή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ο 65χρονος ιατρός κατηγορείται ειδικότερα για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης ασκήσεως του επαγγέλματος του γυναικολόγου.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα εις βάρος του αναφέρεται ότι οι εγκαλούσες, κατά την τέλεση από τον κατηγορούμενο των επίδικων γενετήσιων πράξεων σε βάρος τους, ήταν ανήμπορες να αντιδράσουν τόσο λόγω της στάσης τους στη γυναικολογική καρέκλα στην οποία βρίσκονταν όσο και ενόψει του ό,τι ο κατηγορούμενος, στο πλαίσιο της γυναικολογικής εξέτασής τους, είχε εντός του κόλπου τους το χέρι του, στοιχείο το οποίο αξιολογείται, για τις μεν πράξεις πριν την 1η Ιουλίου 2019, ως ανικανότητα του θύματος να αντισταθεί στον δράστη για τις δε μεταγενέστερες πράξεις, ως έλλειψη συναίνεσης του θύματος στην τέλεση γενετήσιας πράξης από τον δράστη.

Η φερόμενη ως θύμα του ημεδαπή, κάτοικος Θεσσαλονίκης, διατείνεται ότι το έτος 2017 βρισκόταν στη Ρόδο, όπου είχε διοριστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε Δημοτικά Σχολεία. Την 27η Απριλίου 2017 επισκέφθηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να εξεταστεί από γυναικολόγο καθώς παρουσίαζε ερεθισμό στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Για την επίσκεψη είχε κλείσει ραντεβού μέσω τηλεφώνου, αλλά υπήρχε αναμονή έξω από το γραφείο του. Όταν εισήλθε στο εξεταστήριο για να την εξετάσει, ο μηνυόμενος, όπως διατείνεται, της ζήτησε να καθίσει στην ιατρική καρέκλα.

Ωστόσο, η εξέταση δεν ήταν η συνηθισμένη, όπως ήταν και είναι σε θέση να γνωρίζει. Ισχυρίζεται ειδικότερα ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης αντιλήφθηκε και ένιωσε ότι ο μηνυόμενος γιατρός δεν εστίαζε στο να εξετάσει το ιατρικό της πρόβλημα για το οποίο και τον είχε επισκεφτεί, ήτοι να βρει την αιτία του ερεθισμού που είχε στην ευαίσθητη περιοχή, αλλά προσπαθούσε πρωτίστως, όπως το αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή να θωπεύσει αισθησιακά τα γεννητικά της όργανα και έκανε σεξιστικές κινήσεις με το χέρι του (φορούσε το ιατρικό γάντι κατά την εξέταση) στην περιοχή σαν να προσπαθούσε να την διεγείρει σεξουαλικά.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι εκείνη την στιγμή βρισκόταν σε δικαιολογημένη σύγχυση και σε αμηχανία και μουδιασμένη με όσα συνέβαιναν, αισθανόταν αδύναμη εκείνη τη στιγμή να αντιδράσει. «Βρισκόμουν σε πολύ άβολη θέση και ταυτόχρονα δεν μπορούσα να αντιδράσω σκεπτόμενη μήπως προσβάλω τον γιατρό ή μήπως όλο αυτό ήταν μέρος της εξέτασης και στιγμιαία το προσπέρασα. Στη συνέχεια με μετέφερε σε άλλο χώρο προκειμένου να γίνει εξέταση στήθους. Στη συνέχεια με ξαναπήγε στο αρχικό εξεταστήριο, με έβαλε πάλι στην ιατρική καρέκλα χωρίς όμως να προβεί σε καμία ιατρική εξέταση», υποστηρίζει η μηνύτρια και ισχυρίζεται ότι ο ιατρός πήρε το χέρι της και το κατηύθυνε στο μόριο του.

«Μπόρεσα και σηκώθηκα κατευθείαν από την καρέκλα παρά την στιγμιαία σαστιμάρα κι έφυγα από το εξεταστήριο πριν προλάβει να πει ή να κάνει άλλα», υποστηρίζει η γυναίκα που ανέφερε το περιστατικό σε δύο συναδέλφους της τότε, τις οποίες και προτείνει ως μάρτυρες. Με την μήνυσή της αιτείται την άσκηση δίωξης εις βάρος του για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

