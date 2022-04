Χίος

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση από τον “ιπτάμενο ιερέα”στην Παναγία Ευαγγελίστρια (βίντεο)

Εντυπωσιακή η πρώτη Ανάσταση στη Χίο καθώς ο ιερέας, όπως κάθε χρόνο, βγήκε με πανηγυρική έξοδο και κρότους από την πύλη στον ναό της Ευαγγελιστρίας, που «σείεται»

Λίγο μετά τις 6 το πρωί έγινε η πρώτη Ανάσταση και στη Χίο.

Συγκεκριμένα, στη Χίο, η Ανάσταση ήταν εντυπωσιακή, αφού ο ιερέας βγήκε με πανηγυρική έξοδο και κρότους από την πύλη από το ναό της Ευαγγελιστρίας, που «σείεται».

«Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην» έψαλαν οι ιερείς στους ναούς όλης της χώρας, για την στιγμή που «η ζωή νικά και ελευθερώνει τις ψυχές από τον φόβο».

Οι ιερείς σκόρπισαν βάγια χαράς, την ίδια στιγμή που από τον τρούλο του ναού έπεφταν ροδοπέταλα.

Οι δυνατοί κρότοι υποδηλώνουν τη βοή που ακολούθησε το θαύμα της Ανάστασης. Η ακολουθία ολοκληρώνεται με τη Θεία Κοινωνία.





