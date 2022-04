Δωδεκανήσα

Καστελλόριζο: Τεράστια σημαία με τον Άγιο Γεώργιο (εικόνες)

Δέος προκαλεί η γιγάντια σημαία στο ακριτικό νησί με τον Άγιο Γεώργιο.

Μία γιγάντια σημαία με τον Άγιο Γεώργιο, υψώθηκε στο Καστελόριζο.

Η σημαία είναι φιλοτεχνημένη από έναν Ξανθιώτη καλλιτέχνη, τον Στράτο Μυλωνά και οι εντυπωσιακές τις διαστάσεις είναι 15x15m.

Την έμπνευση είχε ο πατέρας Γεώργιος Μαλτέζος και ο γνωστός καλλιτέχνης από την Ξάνθη ανέλαβε να τη δημιουργήσει, ενώ στο όλο εγχείρημα καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Ορεστιάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ταλαντούχος Ξανθιώτης καλλιτέχνης είχε φιλοτεχνήσει πρόσφατα τη μορφή της Παναγίας σε εσοχή ψηλού βράχου κοντά στο αεροδρόμιο του Καστελόριζου, με την φράση «Η Παναγία μαζί μας».

