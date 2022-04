Ηλεία

Κυλλήνη: Βυθίστηκε τουριστικό σκάφος (εικόνες)

Τι οδήγησε στη βύθιση του τουριστικού σκάφους στην Κυλλήνη.

Το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, βυθίστηκε ένα τουριστικό σκάφος το οποίο ελλιμενιζόταν στο αλιευτικό καταφύγιο της Κυλλήνης.

Το πρωί, περαστικοί από το λιμάνι της Κυλλήνης ειδαν τι έχει συμβει και ενημέρωσαν τις αρχές. Αμέσως, εφαρμόστηκε σχέδιο περιορισμού της θαλάσσιας ρύπανσης από τα καύσιμα και λιπαντικά του σκάφους με την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων με επιτυχία.

όπως αναφέρουν πληροφορίες, το σκάφος πολύ πιθανό την περασμένη εβδομάδα που επικράτησαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή να προσέκρουσε με δύναμη στην προκυμαία και να προκλήθηκε ρήγμα και να υπήρξε εισροή υδάτων με αργό ρυθμό.

Έτσι, το σκάφος τελικά βυθίστηκε μετά από μερικές ημέρες.

