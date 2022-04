Κόσμος

Ιαπωνία - πολύνεκρο ναυάγιο: συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Έρευνες και για τα αιτια του δυστυχήματος.

Έρευνα ξεκίνησε σήμερα για τα αίτια του ναυαγίου τουριστικού πλοίου στις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με το λιμενικό να έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 11 ανθρώπων και να εξακολουθεί να αναζητεί άλλους 15.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη του “Kazu I”, το οποίο απέπλευσε το Σάββατο το πρωί με 24 επιβάτες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και διμελές πλήρωμα για περιήγηση κατά μήκος τμήματος της χερσονήσου Σιρετόκο, προστατευόμενη φυσική περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα της βόρειας νήσου Χοκάιντο.

Μόνο μερικά πορτοκαλί σωσίβια με το όνομα του πλοίου έχουν εντοπιστεί να επιπλέουν σε μια βραχώδη περιοχή κοντά στις ακτές, στο σημείο από όπου το Kazu I εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα με τη βοήθεια πλοίων και αεροσκαφών, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν και αλιευτικά από το λιμάνι Ουτόρο. Εξάλλου διασώστες περπατούν πάνω στους απότομους βράχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Η θάλασσα ήταν ταραγμένη όταν εκτυλίχθηκε το συμβάν: αλιευτικά σκάφη της περιοχής επέστρεψαν στα λιμάνια τους πριν από το μεσημέρι εξαιτίας των υψηλών κυμάτων και των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τοπικό συνεταιρισμό που επικαλέστηκε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Το λιμενικό έχει εκτιμήσει ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο πλοίο μέχρι να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία ή συντρίμμια του, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πού μπορεί να βρίσκεται.

Το πλήρωμα έστειλε σήμα κινδύνου χθες στις 13:13 τοπική ώρα (07:13 ώρα Ελλάδας), αρκετές ώρες αφού αναχώρησε για τον περίπλου της χερσονήσου Σιρετόκο, ειδοποιώντας πως το πλοίο έβαζε νερά και είχε αρχίσει να βυθίζεται, καθώς είχε πάρει κλίση 30 μοιρών.

Το λιμενικό έφθασε στην περιοχή έπειτα από τρεις ώρες εντατικών ερευνών, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα.

Ο αναπληρωτής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιοσιχίκο Ισοζάκι εξήγησε ότι το κοντινότερο στρατιωτικό αεροσκάφος βρισκόταν 150 χιλιόμετρα μακριά. Εξάλλου πρόσθεσε ότι λόγω των κακών μετεωρολογικών συνθηκών τα σκάφη του λιμενικού χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν το Kazu I.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, στη θαλάσσια περιοχή όπου βρισκόταν το πλοίο επιπλέουν κομμάτια πάγου ακόμη και ως τα τέλη Μαρτίου, ενώ η θερμοκρασία του νερού αυτή την περίοδο κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 βαθμών Κελσίου.

«Έπειτα από λίγα λεπτά σε αυτό το νερό αρχίζει κανείς να χάνει τις αισθήσεις του», σχολίασε τοπικός αξιωματούχος.

Το Kazu I είχε προσκρούσει σε ένα αντικείμενο που επέπλεε στη θάλασσα τον Μάιο του 2021, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, ενώ τον περασμένο Ιούνιο προσάραξε σε αβαθή σχετικά κοντά στο λιμάνι του, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

